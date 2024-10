Perfil do Instagram mostra Sandy e médico Pedro Andrade abraçados - Reprodução/Instagram

Perfil do Instagram mostra Sandy e médico Pedro Andrade abraçadosReprodução/Instagram

Publicado 01/10/2024 13:31 | Atualizado 01/10/2024 13:37

fotogaleria Rio - "Esse turu turu turu aqui dentro!'. Discreta, Sandy segue firme seu namoro com o médico Pedro Andrade. Segundo o perfil do Instagam Circo da Mídia, o casal foi flagrado abraçadinho curtindo uma viagem pela Europa.

"O que gosto da Sandy é que ela é conhecida pelo trabalho e não pela explanação de vida pessoal. A diva sabe viver", comentou uma fã.

Desde julho, o nutrólogo foi apontado como novo affair de Sandy. Na ocasião, o perfil dele do Instagram e ele ganhou milhares de seguidores e elogios. Atualmente, Pedro tem mais de 400 mil seguidores.

Pedro é dono de uma clínica no Jardim Paulista em São Paulo, médico formado na Universidade cidade de São Paulo, doutorando em Genômica pela USP e pós-graduado em Nutrologia e Medicina Preventiva. Além disso, ele tem cursos de extensão em Nutrigenômica na Universidade da Carolina do Norte e Mind and Body Medicine em Harvard.

O médico já namorou a campeã do "BBB 14", Vanessa Mesquita. O romance começou em julho de 2015 e o término aconteceu em fevereiro de 2017. "“Terminamos por incompatibilidade de ideais. Cada um foi em busca do que tem como prioridade na sua vida. Estou cuidando muito do meu lado espiritual, meditando e fazendo yoga. Acho que a gente tem sempre que procurar evoluir. Graças ao meu namoro, eu evolui bastante como pessoa. É um ciclo que se fechou e um novo está se abrindo”, contou ela na ocasião à revista Quem.