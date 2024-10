Atores da novela ’Família é Tudo’ aproveitam férias em Dubai - Reprodução / Instagram

Publicado 01/10/2024 11:30 | Atualizado 01/10/2024 11:31

Rio - Com o fim da novela da TV Globo "Família é Tudo", que teve seu último capítulo exibido na sexta-feira (27), o autor e parte do elenco do folhetim se reuniram para aproveitarem as férias em Dubai, nos Emirados Árabes. Sabrina Petraglia, que mora no país desde 2022, utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (30), para mostrar alguns momentos ao lado do escritor Daniel Ortiz e dos atores Thiago Martins, João Baldasserini e Nathalia Dill.



"A novela 'Família é Tudo' acabou e alguns amigos dessa jornada vieram passar férias aqui em Dubai, nos Emirados Árabes. Hoje, foi só o primeiro dia e alguns outros integrantes dessa família ainda estão para chegar! A vontade era ter o elenco, a equipe inteira por aqui… quem sabe um dia", escreveu Sabrina na legenda da publicação. Nos registros, os atores posam em diferentes pontos turísticos e atrações do lugar.

Sabrina também compartilhou nos stories do Instagram mais detalhes da viagem ao lado dos amigos. "Nosso primeiro jantar", falou, enquanto filmava o grupo reunido. No dia seguinte, ela mostrou que outro ator havia chegado para passar as férias. "Olha o próximo que chegou! O Thiago já conhecia [Dubai], mas agora vou te apresentar a minha casa", disse a atriz. "Agora estou com você, você é a minha guia [turística]", brincou o ator.

A atriz permaneceu no Brasil durante a gravação da novela. Com o fim do trabalho, ela retornou para os Emirados Árabes onde mora com o marido, Ramón Velásquez, de 35 anos, e com os filhos, Gael, de 5, Maya, 3, e Leo, 2.