Protagonista de ’Volta por Cima’, Jéssica Ellen celebra estreia da novela e carreira: ’Feliz’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 01/10/2024 13:10 | Atualizado 01/10/2024 13:15





Rio - Jéssica Ellen, de 32 anos, celebrou a estreia da nova novela das 19h da TV Globo, "Volta por Cima", nesta segunda-feira (30), através das redes sociais. No folhetim, a atriz interpreta sua primeira protagonista , Madalena. A artista também refletiu sobre a trajetória profissional, destacando que completa 15 anos de carreira este ano."Fiz esse texto num momento de contemplação e reflexão da minha trajetória. Esse ano, completo 15 anos de carreira. Algumas peças, espetáculos de dança, séries, novelas e performances", iniciou a atriz, na legenda do vídeo.

No registro, a artista fez uma retrospectiva desde sua estreia na televisão até o momento atual, mencionando alguns títulos de novelas e seriados que fez parte, como: "Malhação: Intensa como a Vida (2012 - 2013)", "Geração Brasil (2014)", "Totalmente Demais (2015)", "Justiça (2016 - 2024)", "Filhos da Pátria (2017 - 2019)", "Assédio (2018)", "Amor de Mãe (2019 - 2021)" e "Vicky e a Musa (2023 - 2024)".



Em seguida, ela comemorou o primeiro papel principal em um folhetim. "12 anos de TV Globo e hoje, minha primeira protagonista de novela chega nas telas de todo o Brasil. Estou feliz. Estou ansiosa. Espero que vocês curtam essa heroína chamada Madalena (Madá pros íntimos)", continuou Jéssica.



Por fim, a atriz destacou que apesar de ser algo 'desafiador', trabalhar em novelas a emociona. "Fazer TV é maior responsa! Muito desafiador, mas poderoso também. Comunicar com um país inteiro me emociona! Espero que vocês sintam essa energia hoje, na nossa estreia. 'Vamboraaa!'"



'Volta por Cima'

O folhetim escrito por Claudia Souto, com direção artística de André Câmara, estreou nesta segunda-feira (30). Na trama, Madalena, também conhecida como Madá, é uma jovem batalhadora que teve que amadurecer cedo para ajudar em casa logo que a mãe, Doralice (Tereza Seiblitz), fica doente do coração. O pai, seu Lindomar (MV Bill), é motorista de ônibus e está prestes a se aposentar. Nas conversas que tem com o pai, Madalena diz sentir que ainda vai encontrar sua vocação, o caminho que vai abrir uma porta de oportunidades para a vida próspera que ela quer construir para si e sua família. Enquanto isso, vende roupas de ginástica feitas pela mãe para complementar a renda da família e cuida da irmã Tati (Bia Santana).

Logo Madá vislumbra no empreendedorismo o caminho para um futuro mais próspero. Ela vive uma relação duradoura com Chico (Amaury Lorenzo), mas todas as vezes que a oficialização do casamento foi marcada, algo aconteceu com ele - uma virose, uma alergia ou uma perna quebrada fez com que a cerimônia fosse adiada. Ainda assim, os dois seguem juntos. Só tem uma coisa que tira Madalena do sério: o folgado do seu tio Osmar (Milhem Cortaz), irmão de sua mãe, que mora de favor na casa deles. Madalena também implica bastante com Jão (Fabrício Boliveira), colega de seu pai na empresa de ônibus, mas passa a vê-lo com outros olhos quando Lindomar sofre um acidente.