Dona de um sítio, Nicole Bahls ampliou espaço para seus bichos Reprodução/Instagram

Publicado 01/10/2024 12:12

Rio - Nicole Bahls mostrou aos seguidores, nesta terça-feira (1°), o espaço que idealizou para abrigar os filhotes de patos e gansos em seu sítio. A modelo de 38 anos, que costuma homenagear famosos, chamou os novos moradores do local de João Gomes e Mari Fernandez.

"Eu preparei um presente especial para meus gansinhos e patinhos. Como tem aumentado a família, senti a necessidade de fazer um laguinho maior. As casinhas são um pouquinho maiores do que as das galinhas, porque galinhas são menores, e mais baixas, porque pato não sobe escada. Agora eles têm espaço de sobra para nadar e casa própria", disse.