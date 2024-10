Mônica Teixeira corre na areia entre Ipanema e Leblon - Dan Delmiro/Agnews

Publicado 01/10/2024 09:49

Rio - Mônica Teixeira, 53 anos, apresentadora do "RJTV 2", foi vista correndo nas areias entre Ipanema e Leblon, na Zona Sul. A jornalista prática atividade física com frequência, tanto é que mantém o corpo musculoso.

Em agosto, ela postou um textão em seu Instagram destacando a importância de vencer o desânimo para se exercitar. "Tem dias em que a gente pensa em não ir. A vontade é de ceder ao desejo do corpo de ficar quieto, parado, no modo “ pouca energia”. Aí a gente tenta se convencer de que o descanso é merecido, que um dia não faz diferença", iniciou ela.

A apresentadora da Globo seguiu dizendo que não demora e lhe vem à cabeça o tal do hábito. "Esse danado que me seduziu…E a força poderosa do que se constrói repetindo uma ação todos - ou quase todos - os dias. Travo uma batalha comigo mesma: cérebro e corpo numa disputa em que finalmente declaro o racional vencedor. O desejo do descanso recua e… vou!", continuou.

"Nem sempre o corpo responde como a gente quer. Mas vou… Nem sempre é fácil… Mesmo assim, vou! Nem sempre sinto o mesmo prazer …mas até me dar conta disso, já estou lá. No fim de uma corrida -e como já disse aqui não são só os quilômetros que me interessam - o corpo até reclama. Mas o cérebro me cumprimenta com doses generosas de serotonina. Me dou tapinhas nas costas porque…Eu fui!

Mesmo não sendo o melhor do dias. Mas é preciso ir … ", concluiu.

"Isso é atleta já!!!! Linda! Amada!", elogiou a atriz Drica Moraes. "Como faz? Cada dia mais linda", disse a apresentadora do SBT Isabele Benito.

Na Globo Rio desde 2005, Mônica começou na TV como repórter do "Programa Livre", apresentado por Sergiinho Groisman no SBT. Ela já passou pela RBS (afiliada da emissora no Rio Grande do Sul) e TV Cultura.