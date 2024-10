Ana Hickmann, Edu Guedes e mais famosos participam de jantar beneficente - Van Campos/AgNews

Ana Hickmann, Edu Guedes e mais famosos participam de jantar beneficenteVan Campos/AgNews

Publicado 01/10/2024 09:07

Rio - Ana Hickmann, Edu Guedes e mais famosos participaram da edição 2024 do Jantar Solidário do G10 Favelas, na noite desta segunda-feira (30), no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo. Através das redes sociais, os apresentadores, que noivaram em setembro deste ano , falaram sobre o evento beneficente e incentivaram as doações."Hoje acontece o Jantar Solidário do G10 Favelas e fui convidada pela primeira vez. Só que o Edu participa desde o começo", iniciou Ana. Logo em seguida, o chef de cozinha e apresentador completou. "É, fazem 14 anos que a gente vai em Paraisópolis fazer um trabalho social voltado para as mulheres aprenderem a cozinhar", contou.