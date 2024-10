Xororó completa 67 anos e recebe homenagem dos filhos, Sandy e Junior - Reprodução / Instagram

Publicado 30/09/2024 22:06

Rio - Dia de festa! Xororó completou 67 anos, nesta segunda-feira (30), e recebeu uma linda homenagem dos filhos, Sandy e Junior.

Nas redes sociais, a cantora compartilhou uma foto coladinha com o pai e se declarou: "Hoje é o dia de uma das pessoas mais incríveis desse planeta. E das que eu mais amo e admiro também. Pai, que a sua luz possa brilhar sempre. Que você siga iluminando tudo e todos que estão à sua volta. Que você continue sonhando e realizando, e sendo esse grande exemplo para mim e para tanta gente. Parabéns! Te amo".



Junior também não deixou a data passar em branco. No Stories do Instagram, publicou uma foto cantando com o pai e ele escreveu: "Viva a vida do meu pai, amigo e mestre! Te amo profundamente".