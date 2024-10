Ex-BBB Flay canta nas ruas de Londres - Reprodução/Instagram

Publicado 30/09/2024 19:40 | Atualizado 30/09/2024 19:42

Rio - A ex-BBB Flay compartilha com frequência sua rotina em Londres, na Inglaterra, onde se mudou para estudar inglês. A cantora aproveita para fazer apresentações nas ruas e, nesta segunda-feira (30) mostrou mais uma delas e contou um perrengue que passou no local.

"O que vocês não me pedem chorando que eu não faço sorrindo? Diretamente das ruas de Londres mais uma cantoria para vocês, inclusive, esse valorizem, pois a polícia baixou para calar a artista por cantar alto demais", revelou. "O que vocês não me pedem chorando que eu não faço sorrindo? Diretamente das ruas de Londres mais uma cantoria para vocês, inclusive, esse valorizem, pois a polícia baixou para calar a artista por cantar alto demais", revelou.

A cantora se apresentou ao som de "Something's Got a Hold on Me", de Christina Aguilera. "Especialmente para vocês que comparam muito a minha voz com a dela", disse.

"Fico arrepiada toda vez SURREAL DE PERFEITA", elogiou a ex-BBB Jéssica Mueller.

"O contraste do sapatinho de ballet com uma put4 potência na voz", reagiu um seguidor.