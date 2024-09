Mc Guimê - Reprodução Instagram

Mc GuimêReprodução Instagram

Publicado 30/09/2024 15:03

Rio – MC Guimê se manifestou no Instagram, nesta segunda-feira (30), sobre a dívida milionária que envolve sua ex-mulher, Lexa, depois de comprar uma mansão em São Paulo, em 2015. O cantor informou que o caso será resolvido no âmbito judicial após a cantora desabafar nas redes sociais sobre o caso.

fotogaleria

"Galera, mais uma vez falando sobre esse assunto aqui e serei breve para não tomar muito nosso tempo, ok? Entendo que um processo judicial que será resolvido somente em um âmbito judicial não deve ser debatido nas redes sociais. Aqui não traremos soluções para o problema. Sendo assim, os advogados responsáveis pela defesa continuarão lutando pelos nossos direitos", começou ele.



"Para as pessoas que estão cheias de ódio em seus corações, criticando severamente, com raiva comentando suas opiniões que não ajudarão em nada no caso, desejo que Deus traga paz e luz a vocês. Não entrem em conflitos alheios e em discussões que não sabem 100% do que se passa. Cada um tem sua própria vida para cuidar e isso já deveria ser o bastante. Obrigado!", concluiu o cantor.

Recentemente, Lexa lamentou o fato de não chegar em um acordo em relação à dívida. "Essa dívida é minha sozinha? Não. Não assinei (a compra) e não conheço os credores, mas como casei, a dívida que era do meu ex veio para mim também. Chegaram a aceitar o acordo que mandei, e eles mandaram uma contraproposta. Aceitei e depois eles pediram mais (dinheiro). Estou sozinha para resolver esse super problema. É sempre mais, mais e mais. Não conheço essas pessoas e sou a única que estou tentando resolver”, declarou.

MC Guimê participou do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, de onde foi eliminado após desrespeitar as regras do programa. Ele e Lexa reataram o casamento em junho, mas, após três separações durante o relacionamento que começou em 2016, o casal anunciou o término definitivo em setembro.