Publicado 30/09/2024 21:23

Rio - Leandra Leal, de 42 anos, abriu um álbum de fotos no Instagram, nesta segunda-feira (30), e compartilhou novos cliques ao lado dos filhos, Júlia, de 10 anos, e o caçula, Damião, de apenas 1 mês.

"Eu amo setembro", escreveu a artista na legenda da publicação.A atriz deu à luz ao caçula no último dia 6 de agosto. O menino é fruto de seu casamento com o fotógrafo Guilherme Burgos. Já a primogênita é fruto de seu antigo relacionamento com Alexandre Youssef.