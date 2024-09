Antes e depois de Gracyanne Barbosa - Reprodução/Instagram

Publicado 30/09/2024 15:50

Rio - Gracyanne Barbosa, 41 anos, decidiu remover os procedimentos estéticos no rosto, que incluíam preenchimentos nos lábios, bochechas e botox. A morena compartilhou o antes e depois em suas redes sociais e falou sobre o assunto.

"Nos últimos meses, tenho me focado em encontrar o equilíbrio, e com a estética não foi diferente. Decidi remover todos os produtos que usava no rosto e aplicar alguns apenas em pontos estratégicos de embelezamento, de uma maneira mais natural, com tecnologia de ponta e procedimentos pontuais.", explicou.

A responsável por esse processo foi a biomédica Gabriela Dawson que mostrou momentos dos procedimentos e o resultado. "Fizemos inúmeros procedimentos, mas apenas o preenchimento de queixo para alongar meu rosto e toxina. Agora eu quero saber de vocês: o que acharam dessa nova Gra? Estou encantada", disse a musa fitness.