Bruno Mars - Reprodução Instagram

Publicado 30/09/2024 13:06

Rio – Bruno Mars desembarcou em solo brasileiro na manhã desta segunda-feira (30). O cantor, inclusive, demonstrou simpatia e posou para uma foto com uma fã no aeroporto. A moça em questão compartilhou o clique em sua rede social e falou sobre o encontro com o astro, que fará 14 shows em cinco cidades no Brasil.

"Você é tão especial, você foi tão doce comigo. Me desculpa, eu estou tremendo tanto. Bem-vindo ao Brasil, nós te amamos!", escreveu a fã em suas redes. Após a imagem viralizar, a mulher mudou sua conta no perfil para privada.



Os shows de Bruno no país acontecem nos dias 4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro, em São Paulo, no Estádio Morumbi. Nos dias 16, 19 e 20 ele se apresenta no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos. Nos 26 e 27 de outubro o artista canta em Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha. Depois para Curitiba nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, no Estádio Major Couto Pereira. E termina seus shows no Brasil em Belo Horizonte no dia 5 de novembro, no Estádio Mineirão.



Esta será a quarta vez de Bruno Mars no Brasil. Sua última vinda foi em 2023 onde se apresentou no festival “The Town” em São Paulo.