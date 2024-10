Marcio Garcia e a mulher, Andréa Santa Rosa - Reprodução / Instagram

Marcio Garcia e a mulher, Andréa Santa Rosa

Publicado 30/09/2024 18:57 | Atualizado 30/09/2024 19:00

Rio - Marcio Garcia, de 54 anos, e a mulher, Andréa Santa Rosa, de 46, compartilharam um vídeo nas redes sociais nesta segunda-feira (30), no qual falam sobre os desafios e as alegrias do casamento que já dura mais de 20 anos. O casal também discutiu sobre a criação dos filhos: Pedro, de 20 anos, Nina, de 18, Felipe, de 13 e João, de 9.



"Tem gente que pensa que a gente não tem discórdia, que a gente não discorda em nada, que é tudo maravilhoso. Não é bem assim, né, amor? A gente de vez em quando diverge de opinião", começou dizendo Márcio. E Andréacompletou: "Muito, aliás. E tem muita gente que fala que o que segura o casamento são os filhos, mas, no nosso caso, acho que o que atrapalha a gente é muito essa questão, porque eu penso completamente diferente de você na educação das crianças".



A modelo explicou que é mais liberal. "Meus limites são na questão da saúde, dos estudos, foco muito mais nisso até do que você [Márcio]. Cobro muito das crianças", acrescentou a esposa do ator. Ela contou que por conta dessa insistência o filho mais velho do casal, Pedro, é muito dedicado aos estudos e vibra quando tira boas notas.



O ator revelou que antes disso o filho estava pensando em trancar a faculdade. Para fazer desistir da ideia, Márcio prometeu que quando ele concluir o curso, além de dar dinheiro, ele também vai ganhar um carro. No entanto, Marcio afirmou que não dá moleza para os filhos. "A tendência dos filhos quando os pais têm uma condição mais favorável é se acomodar um pouco, imaginando que um dia vai ter uma herança".



"Nosso papel como pai e mãe é tentar dificultar um pouco, mas essa aqui [a esposa] facilita muito", acrescentou o apresentador. Como exemplo, Márcio contou que o filho já mora sozinho, mas Andréa faz compras de mercado escondido em manda entregar na casa dele. "Obviamente, o que eu posso ajudar, eu vou ajudar, porque eu sei que você está difícil para ele. Ele já está longe da gente. Está sozinho e estudando pra caramba. Com a Nina, é ainda pior, porque está nos Estados Unidos, mais longe ainda e tem a questão do frio", comentou Andréa.



Por fim, Márcio refletiu: "Casamento é um dia depois do outro, é uma reconquista. Eu mando muito videozinho para Andréa sobre essa coisa do relacionamento, do amor, do sexo e como isso é importante na vida do casal. Por mais que tenha uma um monte de filho, a gente tem que estar atento ao outro. Eu a ela e ela a mim. E nesse tempo de qualidade".

