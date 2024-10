Carol Castro posa de maiô ao renovar o bronzeado - Reprodução / Instagram

Carol Castro posa de maiô ao renovar o bronzeadoReprodução / Instagram

Publicado 30/09/2024 22:49 | Atualizado 30/09/2024 22:50

Rio - Carol Castro, de 40 anos, aproveitou o dia de sol no Rio, nesta segunda-feira (30), para renovar o bronzeado. A atriz usou um maiô verde e amarelo escrito "Made in Brazil ('Feita no Brasil', em português)".