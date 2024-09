Anitta e Shakira - Reprodução/Instagram

Publicado 30/09/2024 14:27 | Atualizado 30/09/2024 14:38

Rio- Shakira, 47 anos, e Anitta, 31, estão cada vez mais próximas e em clima de "grandes amigas". A cantora carioca dançou a nova música da colombiana, "Soltera", na gravação do clipe, e ganhou uma publicação especial no Instagram da artista.

"Anitta linda!!! Adorei dançar SOLTERA com você! I can’t wait for the video! Um beijão!!", escreveu Shakira na legenda da publicação nesta segunda-feira (30).

"Queremos feat", reagiu o perfil de um fã clube de Anitta.

Além da brasileira, Shakira gravou um vídeo com a atriz e cantora mexicana Danna Paola, a influenciadora venezuelana Lele Pons e a modelo Winnie Harlow.

Solteira desde o fim do casamento com Gerard Piqué, a cantora canta em um trecho do novo hit: "Ninguém vai me dizer como me comportar, eles podem dar a sua opinião, mas eu tenho o direito de me comportar mal. Para se divertir, estou solta e agora eu posso fazer o que eu quiser. Ela se diverte muito solteira".