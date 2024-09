Andréa Sorvetão reage sobre documentário das paquitas - Reprodução/Youtube

Publicado 30/09/2024 13:31

Rio - Andréa Sorvetão gravou uma sequência de vídeos comentando sobre o documentário "Pra Sempre Paquitas", disponível do Globoplay. A ex-paquita admitiu que não queria ter saído do grupo, mas hoje avalia que aconteceu no momento certo.

O documentário mostra que ela deixou o programa em 1990 após levar uma bronca da diretora Marlene Mattos por telefone por se ausentar de um show quando estava doente. Anos depois, ela foi convidada para participar da última edição do "Xou da Xuxa".

"Fui chamada para ir no último 'Xou da Xuxa', depois de quase três anos, a gente não tinha se falado mais, nunca mais tinha visto a Xuxa e nem a Marlene. Lembro de estar no camarim e a Marlene veio falar comigo: 'como você está? Está feliz?'. Aí me deu um abraço. Aquilo já deu uma acalentada no meu coração", contou.

Segundo Sorvetão, Marlene disse que não queria que ela visse a Xuxa antes da gravação, só no palco. "Aí a gente entende a emoção que rolou no momento que a gente se viu. E a mágoa acabou de vez quando ela me chamou de volta para trabalhar, em 1994, quando eu ia apresentando o quadro 'Par ou Ímpar', no Xuxa Park. Inclusive, as paquitas fizeram vários quadros comigo", contou.

Sorvetão e Xuxa não se falam

Sorvetão e Xuxa não se falam desde 2021 por conta de divergências políticas e de uma postagem feita pela ex-paquita com o marido Conrado. Na ocasião, o casal afirmou ser "um casal hétero, cristão e tradicional".

"Eu e o Conrado gravamos o fatídico vídeo e que gerou o atrito na minha amizade com a Xuxa", disse ela.



Algumas ex-paquitas mais próximas de Xuxa ficaram do lado da apresentadora e cortaram relações com Sorvetão. Tanto é que Andréa não foi convidada para o lançamento do documentário com a presença de Xuxa e algumas paquitas no Rio de Janeiro.