Fafy Siqueira Reprodução de vídeo

Publicado 30/09/2024 09:51

Rio - Fafy Siqueira criticou o comportamento da cantora Paula Toller, em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", comandado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. A atriz explicou que gosta do trabalho da artista, mas a considerou "antipática".

"Eu sei separar o trabalho do pessoal, o artista da pessoa. Por exemplo, eu sou muito fã do trabalho da Paula Toller. Mas ela é a pessoa mais antipática que já conheci. Ela é muito antipática, bastante", afirmou Fafy, que deu mais detalhes sobre o comportamento a ex-integrante do Kid Abelha. "Ela não fala, não cumprimenta você. Ela entra aqui, ela vai te cumprimentar e não cumprimentar mais ninguém. Ela é assim, ela é desse jeito", declarou a atriz.

Apesar da antipatia de Paula, Fafy ressaltou que a admira como cantora. "Eu tenho todos os discos do Kid de Abelha e também o dico solo dela. Eu a acho maravilhosa. Gosto muito do trabalho dela".

Sérgio perguntou se Fafy não encontrou Paula em um dia ruim. Ela, então, opinou: "Eu a encontrei várias vezes. Ela é na dela. Não dá nem boa tarde. O último show do Roberto Carlos que fui, que foi em um navio... Chegou Paula e não cumprimentou ninguém. Sentou ao lado e foi falar com o Rei depois da gente".