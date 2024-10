Geraldo Luís durante o podcast ’Papagaio Falante’ - Reprodução do Instagram

Publicado 01/10/2024 09:21

Rio - Geraldo Luís, de 53 anos, relembrou os últimos dias de vida de Marcelo Rezende, que morreu em 2017, em decorrência de complicações do câncer de pâncreas, em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", comandado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. O apresentador da RedeTV! contou que o jornalista não queria receber ninguém.

"O Marcelo escolheu as pessoas com quem ele quis (estar) na reta final. Ele se fechou na reta final da vida. A família achou que eu e a Lu (Lacerda, viúva) estávamos coordenando isso", declarou o apresentador. "Algumas pessoas acharam que nós dois impedíamos (a aproximação). Imagina… Quem blindava o Marcelo? Ele é que não queria", completou.

O apresentador ainda defendeu Lu Lacerda e ressaltou que ela cuidou de Rezende até o fim da vida dele. "Foi a mulher que ele amou, que cuidou dele, que trocou a fralda dele, que limpou ele e que saiu desse relacionamento sem nenhum dinheiro. Ela foi chamada de p*ta, de interesseira, de uma série de coisas, sendo que abriu mão da própria vida para cuidar de um cara que estava com câncer terminal e sabia que ia embora", declarou.

Geraldo, então, sugeriu que a família de Rezende se desculpasse com Lu. "Toda a família do Marcelo deve um pedido de perdão a Lu. O pai de vocês amou, e ela cuidou do pai de vocês. Ela não mereceu sair da casa do pai de vocês com três sacolas de supermercado, carregando as roupas dela e saindo de lá como uma foragida".

Por fim, o apresentador voltou a ressaltar que Marcelo se blindou: "Ele fez questão, trocou o celular. Eu dizia que ele devia atender algumas pessoas, mas ele não queria. Ele não queria receber ninguém", acrescentou.