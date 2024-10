Tallulah publica cliques ao lado de Bruce Willis - Reprodução do Instagram

Tallulah publica cliques ao lado de Bruce WillisReprodução do Instagram

Publicado 01/10/2024 08:34 | Atualizado 01/10/2024 08:34

Rio - Filha de Bruce Willis, Tallulah publicou uma série de registros ao lado do pai, diagnosticado com demência frontotemporal (FTP), no Instagram, nesta segunda-feira (30). Em uma das imagens, o ator aparece todo sorridente. Em outra, ele dá um beijinho na filha.

"Ei, eu amo tanto este cara e sentir sentimentos são coisas difíceis, mas estou tão grata por deixá-los fluir através de mim agora em vez de me desconectar disso! Dos arquivos da vida", escreveu Tallulah na legenda. "O seu pai parece tão querido e feliz", afirmou um usuário da rede social. "Que fotos adoráveis!", opinou outro.

Bruce Willis nasceu na Alemanha, mas cresceu nos Estados Unidos. Ele ganhou destaque na TV ao lado de Cybill Shepherd na série "A gata e o rato". A carreira em Hollywood decolou quando ele foi convidado para estrelar "Duro de Matar", em 1988. O filme teve quatro continuações.



O ator também se destacou em longas como "Pulp Fiction: Tempo de Violência" (1994), "Armageddon" (1998) e "O Sexto Sentido" (1999). Ele foi casado com a atriz Demi Moore por 13 anos e teve três filhas com ela: Rumer, Tallulah e Scout. Atualmente, ele é casado com Emma Heming Willis, com quem tem outras duas filhas: Evelyn e Mabel.

Bruce Willis ganhou o Emmy duas vezes. A primeira vez foi em 1987, pela série "A gata e o rato". A segunda vez foi em 2000 por conta de sua participação na série "Friends".