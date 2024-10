Evaristo Costa desabafa após perder 22 kg devido doença: ’Me sinto definhando’ - Reprodução de vídeo / YouTube

Publicado 01/10/2024 07:56 | Atualizado 01/10/2024 07:58

Rio - O jornalista Evaristo Costa, de 48 anos, desabafou sobre a doença de Crohn, condição que o fez perder mais de 20 kg em apenas três semanas, durante entrevista ao "PodCringe", no canal do YouTube do "Domingo Espetacular", da RecordTV. Ele ainda deu detalhes do diagnóstico que recebeu em 2021 e de como isso afetou a saúde desde então.



"Eu cheguei a 99 [kg], mas estava com 99 porque estava tomando corticoide, que incha demais. Os médicos chegaram à conclusão de que os corticoides não fazem efeito em mim [...] E aí cortaram o remédio. Eu perdi 22 quilos em três semanas mais ou menos", relatou Evaristo, na quinta-feira (26).

Em seguida, o jornalista explicou que o emagrecimento ocorreu devido a uma 'crise' da doença. "Às vezes as pessoas falam assim: 'nossa, que legal, você está bem magrinho, está barriga chapadinha'. Mas não é um emagrecimento saudável. Eu estou totalmente desregulado ainda por dentro, estou há um ano em crise. Eu descobri em 2021, ela deu uma estabilizada, mas voltou agora e estou há um ano em crise. E eu me sinto definhando. É como eu defini para o médico. Todos os dias eu me sinto definhando", desabafou.



O ex-âncora do "Jornal Hoje", da TV Globo, também relatou que não consegue reter os nutrientes necessários dos alimentos. "Perco meio quilo por dia. Posso comer qualquer coisa, mas não para dentro de mim. A alimentação não para dentro de mim. Ela sai de dentro de mim, não me dá os nutrientes que eu preciso então estou sempre com a imunidade baixa", frisou.



Durante o bate-papo com apresentador Michael Keller, Evaristo contou como a condição desencadeou outras questões de saúde. "A última vez que eu fui internado foi por causa de uma infecção nas amígdalas que se transformou em uma sepse, porque eu estava com a imunidade no pé".

Doença de Crohn

É uma doença inflamatória do trato gastrointestinal. Ela afeta predominantemente a parte inferior do intestino delgado (íleo) e intestino grosso (cólon). No entanto, pode atingir qualquer parte do trato gastrointestinal. É uma enfermidade crônica e provavelmente ocasionada por desregulação do sistema imunológico, ou seja, do sistema de defesa do organismo.

