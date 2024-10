Mônica Benini celebrou aniversário do filho Otto - Reprodução/Instagram

Publicado 01/10/2024 15:14

Rio - Mônica Benini divulgou uma imagem rara de Otto, seu filho mais velho, fruto do casamento com Júnior Lima. O menino completou 7 anos nesta terça-feira (1°) e ganhou uma homenagem da mãe nas redes sociais. Além dele, Mônica e Junior ainda são pais de Lara, que completará 3 anos no próximo dia 10.



fotogaleria "Sete anos desse menino que transformou minha vida de tantas formas que nem sei dizer. Que é feito de luz, doçura, amor e mais um tantão de coisas. Que sorte a minha, que sorte a minha. Confesso que até hoje, quando o observo existindo e mostrando sua personalidade, custo a acreditar que ele saiu de mim. Um pedaço de mim. Um coração que bate fora do meu peito. Feliz vida pro meu menino luz! Viva o Otto! Viva!"

O casal não costuma expor os filhos e durante entrevista ao "Mais Você", da TV Globo, exibida no final de 2023, Júnior Lima explicou a decisão. "Eu faço esse esforço, tento preservá-los para ter uma vida mais tranquila. Não me arrependo da exposição que tivemos [durante a dupla com Sandy & Jr.], mas, hoje em dia, com redes sociais, tento preservá-los ate pela tranquilidade e segurança", disse.