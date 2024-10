Daniel Del Sarto em Anos 80 ? Ploc para Crianças - Camila Mendes/ divulgação

Daniel Del Sarto em Anos 80 ? Ploc para Crianças

Publicado 09/10/2024 06:00 | Atualizado 09/10/2024 08:50

Rio - Daniel Del Sarto convida o público a fazer uma verdadeira viagem musical no tempo nos espetáculos "Anos 80 – Ploc para Crianças", voltado para o público infantil, e "Anos 80: Uma Experiência Ploc", para os adultos. As apresentações acontecem neste fim de semana na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, e prometem empolgar a plateia com grandes hits da época.

O musical para os "grandinhos" tem direito a figurinos bem coloridos, maquiagem neon e muita memória afetiva. Canções que fizeram parte de trilha sonoras de novelas e de artistas, como Sidney Magal, George Michael, Xuxa e Tina Turner fazem parte do repertório da produção.

"Tudo está na peça. A dança da vassoura, a fita cassete que a gente gravava os discos, a trilha sonora das novelas em discos nacionais e internacionais... Você estar com os amigos se preparando para ir para festinha, a música lenta, a gente dançando que nem louco, dançando George Michael, assistir ao 'Cassino do Chacrinha'...", adianta Daniel.

A criançada também vai se divertir com o "Tio Dani", um "super-herói palhaço dos anos 80" no espetáculo infantil. "A gente fala de afeto, de sonhos, do poder da imaginação, da amizade... A gente vai levar as crianças ao passado para elas encontrarem papai, mamãe, titios do 'tamanho delas' e todo mundo pula junto", comenta o ator, que vibra com o carinho que tem recebido.

"Público infantil me aceitou, me abraçou de uma forma emocionante. É uma coisa muito pura, de alma para a alma. As crianças elas estão pertinho do sagrado. Elas vem querendo me abraçar, desenham para mim e querem escrever o meu nome... Teatro é dar carinho", avalia.

Del Sarto admite que a preparação para os dois espetáculos foi intensa. "É ficar o final de semana inteiro em função porque tem que ter um fôlego danado, tem que ter a voz perfeita porque eu canto os dois espetáculos inteiros... Canto em tons diferentes, fazendo voz de mulher, voz grossa, grave, gritando, fazendo piada, então é uma preparação muito grande e requer muita disposição física, emocional e muita atenção."

Aos 50 anos, o ator fala sobre a fase atual e diz que público se surpreende com sua idade. "Nos espetáculos [situados nos] anos 80, as pessoas inicialmente criticam, porque falam assim: 'Você é muito jovem para falar dos anos 80'. As pessoas me veem no palco e acham que eu tenho, acredite se quiser, 35 anos, 40. E eu tenho 50. Acho que isso é um dado para favorecer ali a nossa disposição de fazer teatro. Entretanto, que isso não vire mais um mais um rótulo, só um motivo de celebração, de superação e de alegria, de poder estar com 50 anos fazendo o que eu escolhi fazer e vivendo disso."

Trajetória



Daniel Del Sarto iniciou sua carreira televisiva aos 27 anos, no seriado "Sandy & Junior" (2001), da Globo. Desde então, construiu uma trajetória de sucesso, participando de diversas novelas e colaborando com Renato Aragão em programas como "Turma do Didi" e "As Aventuras do Didi".

Seu último trabalho na televisão foi uma participação no humorístico "Tô de Graça" (2020), do Multishow. Del Sarto agora se dedica à música, ao teatro e ao seu próprio canal no YouTube, em que apresenta entrevistas com personalidades no programa "Pense muito bem".

Experiente, o artista se mostra pronto para novos desafios. Ele compartilha o desejo de escrever seu próprio espetáculo de stand-up, além de continuar lançando músicas autorais e participar de séries de streaming. Para ele, o formato das séries é especialmente atraente, pois permite uma imersão profunda nos personagens. "Você vivencia aquilo profundamente e depois vai viver sua vida, esperando a estreia e a repercussão", afirma.

Reflexões



Para Del Sarto, um dos maiores desafios da carreira é enfrentar a competitividade crescente do mercado e a redução na produção de conteúdos para televisão e streaming. "O desafio hoje em dia é você seguir trabalhando no mercado cada vez mais competitivo", comenta. Apesar das dificuldades, o ator se mantém motivado e pronto para novos papéis.



Família e o sonho de ser pai



O artista também fala com carinho sobre sua família, especialmente sua filha Alice, de 3 anos, fruto do casamento com a cirurgiã plástica Hazel Fischdick. Ele relembra momentos difíceis, como as duas perdas gestacionais antes do nascimento da pequena, mas celebra a alegria de ter se realizado. "Era um sonho para mim ser pai de menina," compartilha o ator, que também vê na filha uma possível aptidão para a carreira artística.

Serviço:

"Anos 80 – Ploc para Crianças"

Sábado, às 15h; domingo, às 17h

Local: Teatro de Câmara - Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas, 5300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40



"Anos 80 - Uma experiência Ploc"

Sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro de Câmara - Cidade das Artes

Ingresso: a partir de R$ 40