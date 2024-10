Bruno Gagliasso - Reprodução / Instagram

Publicado 19/10/2024 22:28 | Atualizado 19/10/2024 22:33

Rio - Bruno Gagliasso, de 42 anos, apostou em um novo visual. Neste sábado (19), o ator platinou o cabelo e exibiu o resultado na plateia do segundo show de Bruno Mars no Rio.

"Esse Bruninho virou Blondinho", brincou na legenda das fotos publicadas nas redes sociais.

Nos comentários, fãs elogiaram a mudança do ator. "Esse homem fica lindo de todo jeito", disse a seguidora. "Top, ficou estiloso", enalteceu mais uma. "Ficou de cria esse belo hein", brincou mais uma. "Irado", afirmou uma quarta pessoa.



Na última semana, Gagliasso esteve em dois shows, dos seis, que Bruno Mars fez em São Paulo. Um foi com os filhos e os amigos dos filhos, e no outro na companhia da mulher, Giovanna Ewbank.