Bia Miranda comenta possível reconciliação com a mãe, JennyReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 19/10/2024 10:34 | Atualizado 19/10/2024 10:45

Rio - Bia Miranda, de 20 anos, foi às lágrimas ao comentar a possibilidade de uma possível reaproximação com a mãe, Jenny Miranda, de 37, durante uma dinâmica no "Rancho do Maia" com o coach Paulo Vieira, na noite desta sexta-feira (18). A vice-campeã de "A Fazenda 14" disse que não enxerga verdade na mãe.

"É uma pessoa em quem não consigo acreditar. Pode falar tudo, mas não consigo ver verdade no que ela fala. Ela já falou tanto e sempre fez a mesma coisa. Agora, como meu pai fala, é melhor perdoar para Deus e me manter afastada mesmo", afirmou Bia, emocionada.

Paulo comentou: "Ela não falou uma coisa errada. Às vezes você vai ter uma pessoa perto de você que te machuca tanto, que promete tantas vezes e falha tantas vezes, não cumpre as promessas. Uma coisa você está certa: manter uma certa distancia pra se proteger".

Bia e Jenny possuem uma relação conturbada e já trocaram farpas diversas vezes nas redes sociais.