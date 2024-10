Bruna Biancardi e Neymar - Reprodução Instagram

Publicado 19/10/2024 12:20

Rio – Bruna Biancardi, de 30 anos, se declarou para Neymar, com quem teve uma filha, Mavie, de um ano, após o anúncio da volta do jogador aos campos , nesta sexta-feira (19). A influenciadora digital celebrou o momento profissional do namorado e demonstrou apoio a ele.