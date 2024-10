Lucas Lucco é roubado em Amsterdã - Reprodução de vídeo

Publicado 20/10/2024 09:21 | Atualizado 20/10/2024 09:23

Rio - Lucas Lucco, de 33 anos, foi roubado durante uma viagem a Amsterdã. Os bandidos quebraram o vidro do carro do cantor e levaram uma mochila com os pertences dele. Relógio, câmera, fones de ouvido e passarporte estavam entre os itens. O artista lamentou a situação em vídeos publicados no Instagram Stories, neste sábado (19), e deu mais detalhes sobre o caso.

"Gente, vim parar aqui na delegacia. Eu estava fazendo compras e depois o povo fala que é no Brasil que o povo assalta e rouba. Eu deixei o carro estacionado, alguém quebrou o vidro e pegou minha mochila, passaporte e fone. Só que o fone está se movendo e o cara acho que não sabe que está na minha mochila. Agora vou com a polícia procurar o cara. Nossa Senhora! Mas eu dou tanta porrada que não vai entender nada", disse Lucas.

Em seguida, ele mostrou que estava na van da polícia indo atrás da localização do criminoso. Eles, no entanto, não tiveram sucesso na busca. "Minha cara está até vermelha, de tanto andar no frio. Resumindo, a polícia não fez porr* nenhuma, na verdade, me levou lá e colocou eu na van. A gente procurou a localização do AirPods, mas já tinha 20 minutos que não estava lá. Porque não é em tempo real", disse ele, que citou seu prejuízo.

"Em resumo, mochilinha da Gucci, Rolex Submariner, AirPods, plaquinha da corrida. Putz, velho! Dá vontade de chorar, namoral. Foi um prejuízo de cem pau (R$ 100 mil), no mínimo. Me roubaram só a mochila, tinha câmera e um monte de coisa. Agora eu tenho que voltar na estação da polícia para fazer a ocorrência, para poder conseguir pegar um passaporte de emergência", declarou.

Por fim, o artista contou que nunca passou por situação semelhante no Brasil. "Nuca achei que isso foi acontecer aqui. Nunca fui assaltado, nunca fui roubado no Brasil. Nunca quebraram o vidro do meu carro. Nada".