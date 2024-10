Jade Picon confessa que quase repetiu de ano na escola - Reprodução / Instagram

Jade Picon confessa que quase repetiu de ano na escolaReprodução / Instagram

Publicado 23/10/2024 19:26

Rio - Jade Picon, de 23 anos, revelou nesta quarta-feira (23) que quase repetiu de ano na escola devido à dificuldade de equilibrar os estudos com o trabalho. Apesar de ser uma aluna exemplar, com destaque no quadro de honra, ela enfrentou desafios para manter o foco por conta de seus compromissos profissionais.

"Como conseguiu focar na escola? Tenho muita dificuldade de me concentrar", questionou a fã."Eu super te entendo. Eu quase repeti já, ninguém sabe disso, eu acho, por causa de falta. Eu era a aluna quadro de honra, melhor da série, mas eu estava trabalhando muito. Era muito difícil eu me concentrar, porque ao mesmo tempo que eu tinha que finalizar a escola, eu tinha milhões de coisas rolando", declarou Jade.A influenciadora aproveitou para aconselhar os seguidores a sempre priorizar os estudos: "Escola é o primeiro passo da vida. Primeiro, termina a escola. Depois, se você quiser, você faz faculdade ou não e decide com o que você quer trabalhar. Mas para você formar seu caráter, seu senso crítico, os saberes básicos, é com uma boa base familiar e escolar também. Pra mim, fez toda a diferença ter conseguido segurar a onda e terminar bem a escola", concluiu.Jade começou a fazer sucesso ainda criança com seus vídeos nas redes sociais. Em 2022, a influenciadora aceitou participar do Big Brother Brasil e ficou conhecida nacionalmente. Após deixar a casa mais vigiada do país, ela foi convidada para estrear como atriz em Travessia, da Globo.