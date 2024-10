Leandro Lima - reprodução Instagram Multishow

Publicado 23/10/2024 19:36

Rio - Leandro Lima está em destaque no musical “Elvis – A Musical Revolution”, onde interpreta ninguém menos que o "Rei do Rock", Elvis Presley. No entanto, em uma aparição no programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, o ator revelou uma habilidade pouco conhecida do público: sua capacidade de fazer imitações precisas.