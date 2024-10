Luciana Gimenez no De Frente com Blogueirinha - Reprodução do Instagram

Publicado 23/10/2024 09:52

Rio - Luciana Gimenez, de 54 anos, falou sobre a venda do luxuoso triplex em São Paulo, considerado o apartamento mais caro do Brasil, em entrevista ao "De Frente com Blogueirinha". A artista comentou que deseja R$ 100 milhões no imóvel e citou a dificuldade de encontrar um comprador. Ela ainda explicou que o ex-marido, Marcelo de Carvalho, continua morando no local. Os dois se separaram em 2018.

"O apartamento eu sai, está lá com ele. As coisas que estão lá dentro (são dele). Tirei minhas coisas, poucas coisas [de lá]. Preferi comprar minhas coisas novas", explicou ela.

Gimenez ainda confirmou se caso venda o triplex, disponibilizado por R$ 70 milhões, a divisão do bem será meio a meio. "Eu quero que venda por 100 (milhões). Está para vender, até agora não vendeu. Vamos alguém comprar! Tinha que pagar logo 100 milhões, aí eu vou ficar rica e nem trabalho mais", destacou.

Apesar do imóvel estar à venda há alguns anos, ela negou estar desesperada para fecharem negócio. "Não tem tanto desespero, a gente está bem relax... É bonito o apartamento". A apresentadora também confessou: "Foi muito difícil sair do apartamento, porque ele tinha muitas memórias. É um apartamento que criei meu filho".