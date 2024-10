Marina Lima e Antonio Cícero - Reprodução/Instagram

Publicado 23/10/2024 10:34 | Atualizado 23/10/2024 10:40

Rio - A cantora Marina Lima recebeu mensagens de apoio em seu Instagram, nesta quarta-feira (23), logo após comunicar a morte do irmão, o poeta e filósofo Antonio Cicero , aos 79 anos. Ela publicou uma imagem de luto no feed com o nome do irmão e as datas de nascimento e morte.

"Marina receba meu amor, um abraço forte! Meus sentimentos", escreveu a atriz Sophie Charlotte. Drica Moraes também deixou um recado: "Marina amada. Um gênio, um homem incrível! Meu abraço apertado".

"Marina todo amor do mundo pra você", disse Maria Gadu. Regina Casé deixou uma mensagem para a cantora neste momento de dor: "Sinto muitíssimo Sempre tive uma enorme admiração e carinho imenso por seu irmão".

"Marina, não sei como te confortar. Estive com ele no seu show na praia sem saber que era uma despedida. Um gênio, elegante e gentil... Meu coração está contigo, não se sinta só!", disse Leo Jaime.

O poeta completou 79 anos no dia 6 de outubro e ganhou uma homenagem de Marina Lima na rede social. "Cicero é meu maior parceiro nesses anos todos de carreira, um grande letrista, poeta e filósofo que tenho a alegria de ser irmã. Querido Cicero, que seu ano seja repleto de saúde, amigos, trabalho e muitas gargalhadas que só você sabe dar", escreveu a cantora na data.

Membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) desde 2017, Antonio Cicero tinha Alzheimer e sofria com problemas neurológicos decorrentes da doença. Ele teve morte assistida na Suíça, onde estava ao lado do companheiro Marcelo Pies. O procedimento é legalizado no país.

Natural do Rio de Janeiro, ele era compositor, poeta, crítico literário, filósofo e escritor brasileiro. Cicero escrevia poesia desde jovem e um deles foi musicado pela irmã, Marina Lima. Ele também produziu sucessos como "Fullgás", "Pra começar", com Marina, e "À francesa", com Claudio Zoli.