Zé Felipe, Maria Flor e VirginiaReprodução / Instagram

Publicado 23/10/2024 08:15

Rio - Virginia Fonseca, de 25 anos, e Zé Felipe, de 26, comemoraram o aniversário de 2 anos da filha do meio, Maria Flor, na noite terça-feira (22). Através das redes sociais, a influenciadora digital mostrou detalhes do festão que reuniu amigos e familiares em Goiás, Goiânia, no tema "Magali", da "Turma da Mônica".



"Floflo faz 2! Encantada com absolutamente tudo!!!! Viva a Floflo e que Deus abençoe sempre", escreveu a empresária na legenda da publicação, ao compartilhar registros da família na comemoração. Para a ocasião, a aniversariante usou um vestido inspirado na "Magali". A pequena até posou comendo melancia, a comida favorita da personagem.

Já a influenciadora, o marido e a primogênita, Maria Alice, de 3 anos, vestiram roupas vermelhas, combinando com a personagem "Mônica". O caçula, José Leonardo, de apenas 1 mês, foi vestido de Cebolinha, que também faz parte da turminha do autor Maurício de Souza.

O ator João Guilherme, que presenteou as sobrinhas com coelhos de estimação momentos antes da ocasião, também compareceu na festa. "Família juntinha comemorando a vida da nossa Flor", celebrou.Muitos detalhes personalizados que remetem aos quadrinhos e desenhos animados da "Turma da Mônica" fizeram parte da decoração. Esculturas no formato de frutas e flores também enfeitaram o ambiente. Pula-pula, touro mecânico, piscina de bolinhas e oficina de atividades foram algumas das atrações do festão.A ocasião também contou com uma apresentação dos personagens que inspiraram a festa. "Ela amou a Magali", mostrou Virginia, enquanto gravava Maria Flor de mãos dadas com a "maior comilona do Bairro do Limoeiro". Para animar os convidados, teve show do pai da aniversariante. O cantor Leonardo também subiu no palco e soltou a voz na festa da neta.Antes da comemoração, Virginia se declarou para a filha . "Há 2 anos Deus nos presenteou com nossa pequena Flor!!! Hoje estamos todos em clima de festa pra comemorar a vida da nossa princesa! Que Ele na sua infinita bondade a proteja de todos os males, toda inveja e tudo aquilo que trava o riso!!! Nós como pais somos muito orgulhosos da Floflo, ela é linda, educada, carismática, sorriso fácil, engraçada, gosta de apertar, brincar, ama chamar todo mundo de BIUTA e também ama comer", iniciou.