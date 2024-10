João Gomes e Ary Mirelle compartilham registros inéditos do casamento - Reprodução / Instagram

Publicado 23/10/2024 09:00 | Atualizado 23/10/2024 09:03

Rio - O cantor João Gomes e a influenciadora digital Ary Mirelle, ambos de 22 anos, utilizaram as redes sociais, nesta terça-feira (22), para compartilharem alguns registros inéditos do casamento. O casal, que subiu ao altar nesta segunda (21), no Castelo de Brennand, em Recife, Pernambuco, também trocaram declarações.

"O amor é uma coisa que não se resume a própria palavra do amor. A gente vai se conhecendo e amadurecendo juntos. Então, no meio desse amor todo que eu sinto por ela, tem um 'pingado' de teimosia, alegria e muita paixão", disse o cantor, no vídeo compartilhado no Instagram. No registro, aparece vários detalhes da união, desde os preparativos até a festa. Na legenda do post, ele escreveu: "Meu coração é seu, gatinha".

Ary também se declarou para o amado através de uma publicação no Instagram. "Conseguimos, meu amor. Eu te amo", expressou a influenciadora. Nas fotos, o casal posa juntinho e sorridente depois da cerimônia.



Entre idas e vindas, o casal está junto desde 2022. Os dois reataram o namoro em maio de 2023, após um tempo separados. Em janeiro deste ano, eles tiveram o primeiro filho, Jorge.