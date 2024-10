Ex-Masterchef, Andre Serra emagreceu mais de 80 quilos - Reprodução/Instagram

Ex-Masterchef, Andre Serra emagreceu mais de 80 quilosReprodução/Instagram

Publicado 23/10/2024 10:06 | Atualizado 23/10/2024 10:08

Rio - Ex-participante do Masterchef Brasil 2021, Andre Serra impressionou seus seguidores com um vídeo em que aparece mostrando as transformações do seu corpo nos últimos anos após perder 83 kg, sem cirurgia. Em seu perfil do Instagram, ele revela que emagreceu com dieta flexível, exercício e medicação, sob orientação médica.

"Dois anos atrás, eu estava perto dos 200 kg. Esta semana, atingi meu menor peso dos últimos 16 anos. Oi, meu nome é Andre, eu já cheguei a pesar 175 kg e eu perdi 83 kg sem fazer cirurgia. Eu venho compartilhando a minha rotina aqui até eu chegar ao meu objetivo de 90 kg e fazer a cirurgia de abdominoplastia", iniciou ele.



Ele contou que aos 34 anos percebeu que iria passar a vida inteira gordo porque queria emagrecer em três meses .

"Se não fosse rápido, eu não queria nem tentar. Com ajuda do meu médico, comecei a olhar obesidade como doença. Entendi que sair dela não seria um projeto com data para terminar, mas, sim, cuidado para o resto da vida. Senão é um peso que vai, volta e isso me livrou das dietas malucas e dos projetinhos que me fez buscar o equilíbrio, uma dieta flexível que me vejo fazendo pro resto da vida, sem passar vontade de nada, mas com moderação e exercícios físicos de maneira inegociável na minha vida" complementou.





André mudou sua rotina há dois anos e conta que deu supercerto e já saiu da casa dos três dígitos na balança. "Finalmente, eu cheguei na casa dos 91 kg, o meu menor peso nos últimos 16 anos, e isso é sustentável porque eu estou conseguindo sem sofrimento. Pelo contrário, eu estou mais feliz do que nunca".



"Nem me importo mais tanto com o peso. Meu foco agora é melhorar minha performance na corrida e na musculação. Emagrecer é a consequência dessa mudança de estilo de vida, não o objetivo final. Então, a minha dica para quem está tentando é deixar a pressa de lado, emagrecer pra vida toda e a gente só vai conseguir quando parar de olhar para isso como uma luta e olhar como um novo estilo de vida. É isso. Beijo", concluiu.





A publicação rendeu muitos elogios pela força de vontade e dedicação. "André, como nutricionista, te digo: você é uma inspiração. Você nos ensina tanto em como vencer o estigma da Obesidade", disse uma seguidora.