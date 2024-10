Fernanda Montenegro e Antonio Cicero - Reprodução do Intagram

Publicado 23/10/2024

Rio - Fernanda Montenegro, de 95 anos, prestou uma homenagem ao escritor e letrista Antonio Cicero, que morreu aos 79 anos, nesta quarta-feira (23). A atriz publicou uma foto ao lado do irmão de Marina Lima, em que ele aparece com a biografia dela nas mãos, e citou um trecho do poema "Guardar" do profissional.

"Melhor se guarda um voo de um pássaro, do que um pássaro sem vôos", escreveu Fernanda no Instagram Stories. Assim como Antonio, a veterana também é imortal na Academia Brasileira de Letras. Conhecida como um dos maiores nomes do teatro, cinema e televisão no Brasil, ela ocupa a cadeira 17 da instituição, por onde já passaram nomes como Roquette Pinto, Álvaro Lins e Antônio Houaiss, desde 2022.

Antonio Cicero optou por eutanásia - morte assistida - e estava acompanhado do marido, o figurinista Marcelo Pies. Em uma publicação feita no Instagram, a ABL deu mais detalhes sobre a despedida do profissional. "Cicero faleceu em Zurich, na Suíça, sob os cuidados da Associação Dignitas, com o coração amparado pela presença de seu companheiro Marcelo Pies. Antes disso, fez sua derradeira despedida em Paris, cidade que tanto amou e que o inspirou, como um poeta que retorna ao abraço das ruas e dos sonhos que um dia habitou".

Em uma carta de despedida, o poeta explicou sua decisão. "Queridos amigos, encontro-me na Suíça, prestes a praticar eutanásia. O que ocorre é que minha vida se tornou insuportável. Estou sofrendo de Alzheimer", afirmou ele em um trecho.