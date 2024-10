Rafael Cardoso - Reprodução / Instagram

Publicado 23/10/2024 14:02 | Atualizado 23/10/2024 14:20

Rio - Rafael Cardoso voltou a se manifestar, nesta quarta-feira (23), e rebateu críticas dos internautas que o julgam, após uma série de polêmicas envolvendo ele, a ex-mulher, Mari Bridi e os dois filhos deles, Aurora, de 10, e Valentim, de 6. Atualmente, a influenciadora tem uma medida protetiva contra o artista e ele está impedido de ver os pequenos.

"Assim tocamos o baile! Para os julgadores de plantão! Nunca julgue as pessoas pelo seu passado. As pessoas aprendem, as pessoas mudam", rebateu.Em comunicado Mariana explicou que tem dois processos na Justiça contra o ex-marido, um deles na Vara da Família e outro no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Ela contou que preferiria não se manifestar sobre o caso, mas decidiu falar para evitar ser alvo de críticas. Além de confirmar que tem uma medida protetiva contra Rafael, de quem se separou em dezembro de 2022, ela explicou que tem temporariamente a guarda exclusiva dos filhos.Após o relato da ex-mulher, Rafael se defendeu e disse nunca ter agredido a atriz ou os filhos. "Nunca encostei um dedo nos meus filhos ou na mãe deles. Ontem, fui bombardeado com notícias sobre dois processos que correm em segredo de Justiça. Como não podemos expor menores, venho aqui afirmar que nenhum deles é sobre ter agredido a mãe dos meus filhos ou a eles, como estão noticiando. Sempre fui pai de verdade, como todos acompanham esses anos todos. Nunca me fiz valer da imagem deles para me beneficiar. Nunca quis expor a situação, mas recebo uma enxurrada de comentários afirmando coisas que não são realidade sobre meus filhos. O que deixou claro é que nunca foi da minha vontade não os ver", argumentou o ator.No início deste mês, Rafael Cardoso movimentou as redes sociais ao rebater os comentários de internautas afirmando que ele teria abandonado os dois filhos do casamento que teve com Mari Bridi. Na ocasião, o ator contou no Instagram que está sendo impedido de ver Aurora e Valentim. Tudo começou depois de o artista se declarar à atual companheira, a psicóloga Carol Ferraz, com quem tem Helena, de 11 meses."Hoje o dia começa com um agradecimento. Por nunca soltar minha mão, por ser porto, morada", escreveu o ator na legenda do vídeo com imagens de Carol com a filha deles. Só que alguns seguidores o acusaram de abandonar a ex-mulher, com quem ficou junto por 15 anos. "Mas a mão da Mari e dos dois filhos pequenos você soltou, né?", disparou uma internauta. "Pai só ama filho enquanto está com a mãe deles... A atual que se cuide. Daqui a pouco a filha estará na mesma situação dos 'ex'-filhos. Lamentável", opinou outra.Rafael, então, se defendeu das acusações e explicou por que está sem ver as crianças. "Lembrando para os amigos que se não estou convivendo diretamente com meus outros filhos não é porque não quero! Então, parem de comentar asneiras no perfil nos comentários! Se não gostou, só deixa de seguir e siga seu caminho! Beijo a todos", escreveu. Ao responder outra internauta, ele deu mais detalhes sobre o afastamento. "Só não os vejo porque não deixam. Se não, estava vendo", justificou.Em junho, o ator revelou em uma entrevista que estava há mais de um ano se ver os filhos. Na ocasião, Rafael reconheceu que havia perdido a cabeça ao se envolver em algumas polêmicas após se separar de Mari, com quem ficou junto por 15 anos.Os dois se separaram em dezembro de 2022. "Eu estou há um ano sem vê-los pessoalmente, tudo isso bagunça a cabeça. Realmente, eu acabei me perdendo em alguns momentos, por excesso de álcool, droga e remédio", disse, em entrevista à TV Caras.