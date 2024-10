Priscilla Rodrigues desabafa após Paolla Oliveira prestar queixa contra ela na 16ª DP - Reprodução/Record

Publicado 24/10/2024 10:54 | Atualizado 24/10/2024 11:18

"Estou aqui de coração partido, sem chão, um pesadelo que estou vivendo já há algum tempo, mas ontem foi a gota d´água diante de toda a exposição que tive, é uma dor muito grande que estou vivendo. Não estou aqui para justificar os meus erros até porque não devo satisfação para todo mundo sobre isso. Vou ter que resolver com as pessoas certas", iniciou ela.Segundo o portal Leo Dias, Paolla Oliveira conheceu a mulher em 2020 por meio de um grupo de fãs. Logo depois, ela se tornou figurante em novelas feitas pela atriz como uma maneira de se aproximar da namorada de Diogo Nogueira. A artista teria recebido mensagens ameaçadoras da ex-figurante, que ganharam força no último ano. Paolla também recusou 57 ligações de um mesmo número em um único dia."Sou uma pessoa de boa índole, trabalhadora, estudiosa, tenho minha formação, sou artista também, sou musicista. Não venho passando por um momento bom ao longo tempo. Sofri com momentos de rejeições que pioraram muito as minhas crises emocionais. Só eu sei a dor que sinto nesse momento. Peço muita força a Deus para me guiar diante desse momento difícil", completou Priscilla.O delegado Neilson Nogueira, titular da distrital, informou que um procedimento foi instaurado para apurar os fatos. A assessoria de imprensa de Paolla disse que não vai comentar o caso.Paolla alegou que seu trabalho estaria sendo impactado, já que não poderia manter seu telefone ligado devido a quantidade de mensagens e ligações que recebe da stalker. A artista também estaria preocupada com o risco da mulher tirar a própria vida por causa da situação.Segundo a Polícia Civil, "a investigação está em andamento para esclarecer todos os fatos".