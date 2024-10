Benício Huck se declara para a namorada Duda Guerra - Reprodução/Instagram

Publicado 24/10/2024 09:42 | Atualizado 24/10/2024 09:42

Rio - Duda Guerra, 16 anos, e Benício Huck. 16, completam seis meses de namoro nesta quinta-feira (24) e trocaram declarações apaixonadas no Instagram. A adolescente compartilhou algumas fotos dos dois na viagem recente que fizeram para Orlando , na Flórida (EUA), e escreveu:

"Mais um mês sendo a menina mais sortuda do mundo de ter você comigo. Te amo demais, amor, você é meu príncipe. Quero passar a vida toda do seu lado. Obrigada por me fazer tão bem, que nosso amor continue crescendo cada dia mais".

O filho de Angélica e Luciano Huck também correspondeu a declaração com uma imagem do casal. "Mais um mês do seu lado. Meu amor por você cresce mais cada dia. Feliz 6 meses, meu amor. Te amo", escreveu o adolescente.

O relacionamento dos dois virou assunto nas redes sociais após Duda e Benício aparecem publicamente juntos no Rock in Rio deste ano.