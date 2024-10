Mari Maria falou sobre diagnóstico de TDAH que o filho recebeu - Reprodução/instagram

Mari Maria falou sobre diagnóstico de TDAH que o filho recebeu Reprodução/instagram

Publicado 17/10/2024 21:21

Rio - Em vídeo compartilhado em seu canal no Youtube, Mari Maria contou que o filho David, de 4 anos, foi diagnosticado com Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). A influenciadora e empresária, que também é mãe de Noah, de 2 anos, fruto do casamento com Rudy Rocha, revelou que a avó materna não reagiu bem ao saber da informação.



fotogaleria "A falta de informação é problemática. São dez pontos para você obter o diagnóstico. O Davi bateu cinco. Ele não teve esse diagnóstico [de transtorno do espectro autista], mas ele teve diagnóstico de TDAH. Ele tem as dificuldades dele", desabafou Mari.

"Todos temos nossas deficiências, nossas dificuldades. Uma pessoa que é ótima em matemática, às vezes não é boa em história", interviu Matilde, mãe da influenciadora. "Ela não tem que se preocupar, tem que se ocupar. Se ela se preocupa com o filho dela, tem que colocar os profissionais aptos pra ajudar. Uma coisa é o papel e outra é a vida. Mas, se ele fosse conviver com a criança, poderia dizer 'não estou vendo nada disso'. Não podemos agravar uma coisa que não tem essa gravidade", acrescentou.

O marido da influenciadora detalhou a busca por um especialista. "A Mari teve uma preocupação de mãe. No começo, também não estava entendendo. Como ela se sentiu assim, fomos procurar ajuda porque mal não iria fazer. Entramos com as terapias e ele começou a se desenvolver, a falar. Ele teve um salto absurdo no desenvolvimento. [...] Isso estava consumindo a Mari, assim como a mim. Ela explicou que não existe um diagnóstico de TEA no David, que é do espectro autista, mas existe sim uma questão de déficit de atenção", afirmou.

Em determinado momento, Mari Maria abandonou a conversa por não concordar com a mãe. "Ela fala que se alguém tivesse a diagnosticado, ela poderia ter sido medicada e sofrido menos", explicou Rudy.