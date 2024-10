Belo - Victor Chapetta / Agnews

Publicado 17/10/2024 20:43

Rio - Na noite desta quinta-feira (17), famosos prestigiaram a inauguração do tradicional cinema Roxy. A instituição reabriu as portas no Rio de Janeiro em grande estilo, agora transformado no Roxy Dinner Show. Localizado na Rua Bolívar, em Copacabana, o espaço, tombado como patrimônio imaterial da cidade, passou por uma reforma milionária e ressurge com um conceito inovador que combina jantar e espetáculo ao vivo.

Nomes como Belo, Betty Faria, Gilberto Gil, Flora Gil, Boni e Renata Ceribelli estiveram no local.



Inaugurado originalmente em 1938, o prédio foi totalmente revitalizado com um investimento de R$ 65 milhões feito pelas empresas Accioly Participações e DC Set Group. O novo formato do Roxy foi inspirado em casas de shows icônicas como o Moulin Rouge, em Paris, Señor Tango, em Buenos Aires, e o Estravaganza, em Las Vegas. O espaço, antes dividido em três salas de cinema, agora abriga um grande palco, pista com mesas para o jantar e um mezanino, proporcionando uma experiência de entretenimento completa.



O Roxy Dinner Show funcionará de quinta a sábado, das 19h30 às 23h15, e aos domingos, das 19h às 22h45. Durante o jantar, servido ao longo de duas horas, os convidados poderão apreciar música ao vivo com a Banda Roxy, que interpretará clássicos da Bossa Nova e da Música Popular Brasileira. Após o jantar, o público é convidado a assistir ao espetáculo “Aquele Abraço”, que tem duração de 1h30. O cardápio, é elaborado pelo chef Danilo Parah.