Fernanda Lima brinca após filhos desfilarem pela primeira vez no SPFWReprodução / Instagram / Van Campos / AgNews

Publicado 17/10/2024 20:04 | Atualizado 17/10/2024 20:14

Rio - Fernanda Lima não escondeu o orgulho ao acompanhar de perto a estreia de seus filhos gêmeos, João e Francisco, de 16 anos, como modelos no São Paulo Fashion Week. Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou fotos dos bastidores e do desfile, celebrando o momento especial.

"E lá fui eu de novo prestigiar meus 'nepo babies' na SPFW, mas eles que aproveitem porque logo logo me aposento...", brincou ela na legenda da publicação.João e Francisco, frutos do casamento de Fernanda com Rodrigo Hilbert, estrearam nas passarelas na quarta-feira (16) e voltaram a desfilar nesta quinta-feira (17), marcando presença em dois importantes desfiles da semana de moda.Além dos gêmeos, o casal também também são pais de Maria Manoela, de 4 anos.