Publicado 17/10/2024 19:28 | Atualizado 17/10/2024 19:29

Rio - Virginia Fonseca, de 25 anos, impressionou os mais de 50 milhões de seguidores nesta quinta-feira (17) ao revelar a transformação de seu sorriso. A influenciadora passou por um procedimento de troca das lentes de contato dos dentes e compartilhou o resultado, exibindo comparações de antes e depois.

"Há mais ou menos 6 anos, coloquei lentes de contato nos dentes e eu gostava delas!!! Nunca me deram nenhum problema e eu tava ok. Mas comecei perceber que já era um sorriso que não valorizava meu rosto mais e não condizia mais com minha personalidade!! Por isso decidi mudar", escreveu ela nas redes sociaisVirginia afirmou que a autoestima foi elevada após a transformação. "Estou me achando muito. [Coloque] o pezinho no chão vivibora! Estou feliz demais", brincou.