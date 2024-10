Suzy Rêgo - reprodução Instagram

Publicado 17/10/2024 17:13 | Atualizado 17/10/2024 17:13

Rio - Suzy Rêgo compartilha com seus seguidores como mantém seus resultados após perder peso com a dieta cetogênica e exercícios físicos. A atriz agora inclui em sua rotina tratamentos estéticos e refeições preparadas, reforçando seu compromisso com a saúde.

A atriz, que já havia revelado sua jornada com a dieta cetogênica, segue focada em manter a boa forma com ajuda de procedimentos estéticos. Suzy Rêgo publicou em suas redes sociais uma visita à clínica onde realiza drenagem linfática e comentou sobre o impacto positivo dessa técnica.

"Tarde superproveitosa com a drenagem linfática poderosa, com direito a delícias cetogênicas da estação de café (castanhas e nozes) entre outras gostosuras", escreveu a atriz.

Além dos tratamentos estéticos, Suzy Rêgo também revelou que continua firme em sua dieta, optando por marmitas práticas para manter o controle das refeições. Em um vídeo descontraído, ela brincou sobre a apresentação de suas marmitas: "Tem dias que a marmita tá mais bonita, tem dias que tá mais bagunçadinha. Mas a gente traz assim mesmo", comentou.

A atriz também mantém uma rotina de treinos regulares, recentemente mostrando braços fortes e definidos, resultado de sua dedicação ao treinamento de força. "O shape vem aos poucos, com a construção consciente dos músculos (alimentação, treino, suplementação, estética, etc)", afirmou Suzy, destacando a importância da disciplina nesse processo de transformação corporal.