Mônica Benini e Junior Lima Reprodução / Instagram

Publicado 17/10/2024 13:56 | Atualizado 17/10/2024 13:57

"Eu recebi mensagem de mais de uma amiga e recebi alguns inboxs de vocês aqui, falando sobre a festa da Lara e que os stories que eu fiz da festa da Lara repercutiu em vários lugares. E umas pessoas indignadas com o que as pessoas estão falando e comentando", iniciou o vídeo."E vou falar só essa vez para não falar mais. Eu não sou a pessoa que consome esse tipo de conteúdo, eu não sigo perfis de fofoca, eu não me interesso por fofocas e eu também não vivo para o externo, eu vivo para dentro, eu vivo para o que de verdade faz sentido para mim", explicou.A artista foi sincera: "Então, para ser muito sincera aqui entre nós, pouco me importa, eu tô pouco me f*dendo, para o que as pessoas estão falando, de fato, eu nem tinha visto, então não se preocupem, tá tudo bem"."Eu encontrei um jeito muito saudável de viver na internet, de trabalhar na internet, sendo a pessoa que eu sou, que é não consumir esse tipo de conteúdo mesmo. Eu não leio as notícias, eu não fico sabendo o que sai, eu não leio os comentários, eu tô vivendo minha vida do jeito que eu acredito e tá tudo bem", continuou."Não precisa vocês se estressarem também, essa mensagem é mais por isso, sabe? Porque eu recebi mensagem de gente muito indignada, tipo: 'Não podem...' Gente, todo mundo pode, podem falar o que quiser. Obviamente que é recomendado que a gente tenha respeito com as outras pessoas, mas a gente sabe que o mundo não gira assim, então tá tudo bem, deixa, não importa", finalizou.