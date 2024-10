Fernanda Montenegro ganha festa de aniversário em set de filmagem - Reprodução / Instagram

Publicado 17/10/2024 12:55 | Atualizado 17/10/2024 13:03

Rio - Fernanda Montenegro comemorou os 95 anos na última quarta-feira (16) de uma maneira especial: fazendo o que ama, atuando. A celebração ocorreu no set de filmagens do longa-metragem “Velhos Bandidos”, dirigido pelo filho, Cláudio Torres. A atriz foi surpreendida pelos colegas de elenco com uma festa intimista, marcada por muita emoção, flores e um bolo decorado com uma vela em sua miniatura.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a artista aparece visivelmente emocionada, recebendo o carinho dos amigos de elenco e do filho, que dá um abraço e um beijo na mãe.

"Velhos Bandidos", que tem estreia prevista para 2025, os personagens de Montenegro e Ary Fontoura planejam um audacioso assalto a um banco, mas precisam da ajuda de dois jovens assaltantes, interpretados por Vladimir Brichta e Bruna Marquezine, enquanto tentam escapar das investigações conduzidas pelo personagem de Lázaro Ramos.



Além deste projeto, Fernanda Montenegro também está envolvida no filme “Ainda Estou Aqui", atuando ao lado de sua filha, Fernanda Torres. A expectativa em torno do longa é alta, com rumores de que poderá ser indicado ao Oscar de 2025.

