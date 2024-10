Vera Viel - Reprodução / Instagram

Rio - Vera Viel emocionou seus seguidores ao aparecer em um vídeo chorando ao retornar para casa após uma cirurgia para a retirada de um tumor na coxa esquerda. O registro do momento foi compartilhado nas redes sociais de seu marido, o apresentador Rodrigo Faro nesta quinta-feira (17).

No vídeo, Vera chega de carro e é recebida por seu marido, que a auxilia a entrar na residência. A emoção da modelo é evidente. Ao ver Faro, ela celebra o momento: "Meu Deus, como Deus é maravilhoso", e em seguida, o beija. Dentro de casa, Vera é recebida por uma funcionária, a quem abraça carinhosamente, e expressa sua gratidão com uma frase tocante: "Eu sabia que eu ia voltar!". Logo depois, ela se reúne com as filhas, recebendo todo o carinho e apoio da família.Rodrigo Faro, em sua legenda no Instagram, agradeceu aos fãs e seguidores pelas orações e revelou que Vera está iniciando uma nova etapa do tratamento: "Vera de volta pra casa graças a Deus e as orações de vocês! Agora começa a segunda etapa do tratamento!".