Em videocast, Natuza Nery recordou a morte do pai Reprodução

Publicado 17/10/2024 15:39

Rio - Natuza Nery participou do videocast "Mamilos Café" desta quinta-feira (17) e revelou como lidou com a morte do pai, Neuber Nery, que ocorreu em meio à campanha eleitoral de 2022. A apresentadora da GloboNews recebeu a notícia pouco antes da entrevista que faria com Ciro Gomes, então pré-candidato do PDT à presidência da república.

fotogaleria "Não dei tempo para o luto. Para sair do buraco, voltei a trabalhar bem rápido", contou a jornalista. Natuza Nery retomou as atividades profissionais quatro dias após o falecimento do pai.

No bate-papo, a jornalista também comentou seu otimismo com o futuro de sua profissão. "Por que acredito que o jornalismo continuará tendo seu lugar ao sol? Porque a outra opção é entregar para as figuras do pântano. Se não acreditar que o jornalismo conseguirá combater essa guerra, estarei desistindo da sociedade e do que acredito", afirmou.