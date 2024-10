Duda Nagle comenta relação com Nicolas Prattes e reação à gravidez de Sabrina Sato - Reprodução / Instagram

Publicado 17/10/2024 14:51 | Atualizado 17/10/2024 14:54

Rio - Duda Nagle demonstrou maturidade ao contar que convive muito bem com Nicolas Prattes, que é o atual noivo de sua ex-mulher, Sabrina Sato. Após o anúncio de que a apresentadora está grávida de seu segundo filho, Nagle participou do podcast "Papagaio Falante" nesta quarta-feira (16) e falou abertamente sobre sua relação com o padrasto da filha, Zoe, de 5 anos. Durante a entrevista, o ator compartilhou sua reação à notícia da gravidez e revelou que a ex-companheira o ligou para avisar sobre a gestação.



Nagle disse que viu a notícia sobre a gravidez e, em seguida, recebeu a ligação. "Eu vi a notícia hoje. O engracado é que Sabrina já está há alguns dias assim: 'Eu posso te ligar, a gente precisa trocar uma ideia, vamos conversar rapidinho? Você tem um tempinho?' A gente chegou a se falar, acabamos entrando em outros assuntos, mas sabe quando você sente a energia? A energia já estava ali".



"Vi a notícia. Ela me ligou logo em seguida e contou. Fiquei muito feliz, é um casal muito legal, ele é um bom garoto, a família é boa e os dois têm uma energia boa juntos. E vai ser bom para a Zoe, vai ser bom para a Sabrina, vai ser bom pra todo mundo. Que bom que deu certo e que ela achou um cara legal. Torço muito por eles", revelou.



Duda contou que já conheceu Nicolas pessoalmente e que eles se identificaram. Inclusive, eles se deram tão bem que Nagle se questionou se estava sendo amigo demais do padrasto da filha. "A gente já se encontrou, mas eu fico me segurando para não ser amigo demais, porque não sei até que ponto... Acaba que, sei lá, quando você tem afinidade, fica naquela de naturalmente a profissão é a mesma, interesse em comum, tem um monte de assunto, mas ficava naquela 'será que estou sendo muito amigão, rápido demais', não tenho experiência de ex-marido com atual, mas fluiu muito bem. Ele já foi lá em casa, já fizemos passeio juntos, levamos a Zoe na escola".



O artista explicou que ele e Sabrina tentam blindar a filha Zoe, após a separação e, por conta disso, não cortaram a convivência. "A gente já fez passeio juntos, já levamos a Zoe na escola. A gente sempre se esforçou muito, e acho que foi a melhor coisa que a gente fez desde a separação, para blindar a Zoe e manter a diplomacia. A parte mais difícil foi quando a gente ainda estava morando juntos e não tinha assumido, pra gente mesmo, que o relacionamento havia acabado", refletiu.