Chay Suede sustentou a família após a morte do padrastoReprodução/Instagram

Publicado 17/10/2024 16:17

Rio - Herica Godoy, mãe do ator Chay Suede, usou as redes sociais para recordar o apoio que recebeu do filho depois da morte de seu segundo marido. Nesta quinta-feira (17), a palestrante e estudante de psicanálise compartilhou um registro de 2015 com os três herdeiros e revelou que após a perda do padrasto o artista assumiu o sustento da família.

fotogaleria "Quase 10 anos desta foto. Início de janeiro de 2015 e eu nem fazia ideia do quanto minha vida se transformaria poucos dias depois com a morte do JP, pai da minha filha. Chayzinho assumiria o papel de provedor e cuidador de todos nós aos 22 anos. Um movimento feito por ele mesmo, sem nenhuma interferência minha ou de qualquer outro a não ser o próprio Deus. Nos mudamos para SP, Henrique e eu íamos juntos para a faculdade enquanto eu absorvia outro tipo de conhecimento jamais experimentado: a descoberta de quem eu era, de fato", iniciou o texto.

Herica contou as transformações que aconteceram na vida de sua família desde então. Além de Chay, ela ainda é mãe de Fernando e Anelise. "Tanta coisa mudou de lá pra cá! Não somos mais os mesmos desta foto em muitos aspectos além da nossa aparência, mas o que nunca mudará é o amor que nos une e a importância que temos um para o outro. Vivemos momentos de alegria e tristeza juntos e assim será, sempre. Somos um número muito maior agora com noras e netos, além de um padrasto com muitos filhos também. Temos uma família abençoada que eu amo mais que tudo nesta vida e eu sou muito grata por isso. Deus tem cuidado de nós."