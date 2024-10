Zezé Motta vai brilhar no São Paulo Fashion Week - Alexandros

Publicado 17/10/2024 16:05

Rio - Com quase 60 anos de carreira, mais de 50 projetos na televisão, 70 filmes e 14 discos, Zezé Motta, 80 anos, vai se aventurar nas passarelas de moda. A atriz e cantora encerrará o desfile da coleção "GRÃO", na sexta-feira (18), às 14h30, durante a 58ª edição da São Paulo Fashion Week.

A coleção celebrará o café, simbolizando um profundo agradecimento àqueles que prepararam o terreno para que hoje possamos colher os frutos de nosso legado com uma homenagem à árvore genealógica e a ancestralidade através da conexão entre o passado e o presente."Quando veio o convite pensei muito, e decidi aceitar, pois estaríamos falando de uma passarela com diversidade. Eu sou uma artista com 80 anos, sou uma mulher hoje vista pela sociedade como idosa, ocupar este espaço, estar nessa passarela, é mostrar para toda mulher com a mesma faixa etária que eu tenho, que elas também podem, e que idade, peso, cor, posição social, não podem ofuscar nossos sonhos, e que nada é um impedimento, que todos os espaços que desejarmos são e merecem ser nossos", disse Zezé.A atriz complementou destacado o orgulho imenso que tem da sua raça, cor e dos seus ancestrais. "Sou uma mulher da década de 40, que viu e viveu de perto um Brasil que pouco conhecia sua história, identidade, um povo que era oprimido e andava de cabeça baixa pois diziam que éramos de um grupo inferior e nós aceitávamos. Hoje a população negra conhece um pouco mais da sua história e antepassado. E entenderam que somos descendentes também de Reis e Rainhas", concluiu.