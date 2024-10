Belo e Rodriguinho - reprodução Youtube | Brito Podcast

Publicado 17/10/2024 19:46 | Atualizado 17/10/2024 19:47

Rio - Belo e Rodriguinho, conhecidos por suas trajetórias no mundo do pagode, viveram anos afastados devido a uma briga nos anos 1990. O motivo? Uma disputa relacionada a uma mulher. O episódio foi recordado durante o Brito Podcast, onde também estava presente Thiaguinho, amigo em comum que desempenhou papel essencial na reconciliação dos dois.

"Ficamos um tempo sem nos falar, eu e o Rodrigo”, contou Belo. Rodriguinho completou: "Um tempo? Quase a nossa carreira inteira". Ambos concordam que o desentendimento foi "bobeira de criança", mas que teve impacto duradouro em suas vidas e carreiras.A retomada da amizade aconteceu anos depois, graças à intervenção de Thiaguinho. "Thiago resgatou essa amizade, que é tão verdadeira e sincera. Vivemos tantas coisas juntos", compartilhou Belo. Hoje, segundo ele, os dois são extremamente próximos. "Esse amor é incondicional. Somos parceiros de verdade, nos falamos todos os dias", ressaltou.Rodriguinho revelou em um episódio anterior do podcast que a desavença começou por causa de uma mulher, em São Paulo, e que envolvia uma disputa juvenil. "Fiquei brigado com o Belo a vida inteira, palhaçada de moleque. Tinha uma menininha ali... [Diziam] ‘Ah, é do Belo, ah não é mais’...”, lembrou.Rodriguinho também explicou que, nos anos 1990, os grupos de pagode mantinham um senso de união, mesmo com rivalidades. Contudo, sua relação com Belo foi a única a ser interrompida. "Chegou uma época que nem lembrávamos mais o motivo da briga, mas continuávamos com essa besteira", comentou ele, reforçando que foi graças a Thiaguinho que a amizade foi restaurada. "Thiago disse: 'Vocês dois têm que se falar', e então voltamos a ser amigos. Nunca mais deixamos de nos falar", finalizou.